Entry list Atp Adelaide 1 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’Entry list dell’Atp 250 di Adelaide 1 2022, torneo di apertura della nuova stagione tennistica internazionale. Il circuito maschile aprirà le porte agli appassionati, come di consueto, in territorio australiano, con ciliegina sulla torta finale rappresentata dagli Australian Open. Il cemento caratterizzerà l’inizio dell’annata di riferimento, con il creativo Gael Monfils testa di serie numero 1 ad Adelaide; a seguirlo Karen Khachanov e Marin Cilic, due ottimi servitori. Tra gli azzurri si segnalano Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, in cerca di un’ottima partenza; il giovane dal rovescio a una mano tenterà di far registrare un exploit e riprendere la sua corsa verso i vertici della classifica. Dal canto suo, il ligure proverà a confermare i suoi progressi. Di seguito la lista completa ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’dell’Atp 250 di, torneo di apertura della nuova stagione tennistica internazionale. Il circuito maschile aprirà le porte agli appassionati, come di consueto, in territorio australiano, con ciliegina sulla torta finale rappresentata dagli Australian Open. Il cemento caratterizzerà l’inizio dell’annata di riferimento, con il creativo Gael Monfils testa di serie numero 1 ad; a seguirlo Karen Khachanov e Marin Cilic, due ottimi servitori. Tra gli azzurri si segnalano Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, in cerca di un’ottima partenza; il giovane dal rovescio a una mano tenterà di far registrare un exploit e riprendere la sua corsa verso i vertici della classifica. Dal canto suo, il ligure proverà a confermare i suoi progressi. Di seguito laa completa ...

Advertising

gianmilan76 : RT @FiorinoLuca: Nei due tornei WTA 250 di Melbourne ci saranno Camila #Giorgi e Jasmine #Paolini. Come specificato nel link sotto, le gioc… - sportface2016 : Atp #Melbourne 2022, l'entry list aggiornata: arrivano i forfait di #Bublik e #Nishikori - itennis4 : RIO DE JANEIRO ENTRY LIST. Alcaraz Garfia, Thiem, Berrettini, Del Potro to compete in the main draw. - zazoomblog : Entry list Wta 500 Adelaide 2022: le partecipanti e le italiane presenti - #Entry #Adelaide #2022: #partecipanti… - zazoomblog : Entry list Wta 500 Adelaide 2022: le partecipanti e le italiane presenti - #Entry #Adelaide #2022: #partecipanti -