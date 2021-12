Covid oggi Lazio, 2.933 contagi e 7 morti. A Roma 1.618 nuovi casi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 2.933 i nuovi contagi da coronavirus oggi, lunedì 27 dicembre 2021, nel Lazio secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7 morti. A Roma città 1.618 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.066 tamponi molecolari e 20.485 antigenici con un tasso di positività al 7,4%. I ricoverati sono 966, 135 le terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.078 persone. Nel dettaglio: la Asl Roma 1 registra 828 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h; nella Asl Roma 2 sono 540 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 250 i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 2.933 ida coronavirus, lunedì 27 dicembre 2021, nelsecondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7. Acittà 1.618. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.066 tamponi molecolari e 20.485 antigenici con un tasso di positività al 7,4%. I ricoverati sono 966, 135 le terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.078 persone. Nel dettaglio: la Asl1 registra 828e 2 decessi nelle ultime 24h; nella Asl2 sono 540 i; Asl3: sono 250 i ...

Advertising

rtl1025 : ???? ''Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi rap… - RegLombardia : #pianovaccinazioni A partire da oggi, lunedì 27 dicembre, possono prenotare la terza dose (booster) di vaccino anti… - Adnkronos : Covid, Sileri: “Lockdown per i #nonvaccinati? Non serve, restrizioni ci sono già con il #GreenPassrafforzato”. - WennerGatta : @newsitalia21 @539th Stimando una pop. di 60 mil. di italiani, oggi è positivo 1/111 (ieri 1/116), mentre, con la s… - simon_sav90 : RT @LucioMalan: I dati dell’Istituto Superiore di Sanità dicono che il 64% dei ricoverati in terapia intensiva per Covid sono non vaccinati… -