Contagi Covid: l'andamento del virus nei Comuni toscani (Di lunedì 27 dicembre 2021) Firenze, 27 dicembre 2021 - È Firenze il Comune con il più alto numero assoluto di nuovi casi giornalieri della Toscana, mentre relativamente al tasso di Contagio ogni 100mila abitanti in testa alla ... Leggi su lanazione (Di lunedì 27 dicembre 2021) Firenze, 27 dicembre 2021 - È Firenze il Comune con il più alto numero assoluto di nuovi casi giornalieri della Toscana, mentre relativamente al tasso dio ogni 100mila abitanti in testa alla ...

Advertising

Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - ilriformista : La ‘lezione’ tedesca su come intervenire contro il #Coronavirus: col #lockdown per i non vaccinati i casi scesi da… - rtl1025 : ?? In Germania i casi di #Covid sono passati da più di 74mila a 10mila. A incidere è stata la scelta fatta il 2 dice… - lucabattanta : RT @OrtigiaP: Ritorna l’igienista con i conflitti d’interesse ed è nel panico. I vaccini non funzionano e teme 100 mila contagi a breve. GE… - nicodagu : @AlbertoLetizia2 @paolomadron La gente se la terrorizzi crei tutto ciò...Se prendi il covid ti ammali e muori ...Ri… -