Concorso Ministero degli Esteri | 10 posti a tempo indeterminato | qual è il profilo ricercato e come presentare domanda

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Nuovo bando diper 10presso ilaffarie della cooperazione internazionale. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10/12/2021. Ilprofessionaleè quello di Funzionario archivista di Stato/di biblioteca.: i requisiti Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; essere in possesso di laurea o laurea magistrale nell’area umanistico-sociale conseguita ai sensi del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 oppure laurea o laurea specialistica nell’area umanistico-sociale ...

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Ministero

Tra questi: Segno "Croce di Samara' , medaglia deldegli interni della Russia, Medaglie ... Inoltre, dal 2011 si tiene il'Record dei genitori', in cui le famiglie numerose ricevono ......da docenti forniti di idoneo titolo di studio e iscritti nella correlata nuova classe di... ildell'istruzione è autorizzato a istituire, nelle scuole caratterizzate da determinati ...Il 27 dicembre il testo in aula per l’approvazione in via definitiva. Il testo passerà quindi all’esame dell’altro ramo del Parlamento, ma data la ristrettezza dei tempi presumibilmente non subirà mod ...La regione calabria per l’anno 2022 ha annunciato un nuovo piano di assunzioni per i centri dell’impiego della regione, le assunzioni avverranno mediante la pubblicazione di nuovi concorsi pubblici, a ...