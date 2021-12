Calciomercato Juventus | ecco chi può essere il post Dybala

(Di lunedì 27 dicembre 2021) La, in ottica futura, ha messo gli occhi su un giovane talento che potrebbe cambiare completamente le prospettive del club.(Getty Images)La, nel mercato di gennaio che è alle porte, vuoleuna delle principali protagoniste. Molte le operazioni di mercato che la società sta portando avanti, sia in entrata sia in uscita. La società sta vuole rinforzare la rosa di Allegri con almeno un paio di elementi; gli obiettivi sono una mezzala (le ultime prestazioni di Arthur hanno convinto la dirigenza a rimandare l’acquisto del regista nella prossima stagione) e un centravanti in grado di garantire venti gol a stagione. Mentre in mezzo al campo si cerca un giocatore di qualità ma a basso costo, il discorso cambia per il centravanti dove si vuole fare un importante investimento. Viste le difficoltà ...

Advertising

calciomercatoit : ?? - Gazzetta_it : Juve, tutto su Scamacca. Allegri ha deciso, il nuovo bomber è solo lui - carlolaudisa : Oggi su @Gazzetta_it ?? - France_cirro02 : Ma un Emre Can preso con qualche formula particolare non darebbe una grande mano ad Allegri visto che con lui si er… - jvcntrx : RT @carlolaudisa: Oggi su @Gazzetta_it ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

/ Torna di moda Scamacca, ma il Sassuolo non vuole fare sconti Il terzo elemento che piace alNapoli è quello di Davinson Sanchez , che il Tottenham aveva ...... è pronta quindi a cambiare volto nel corso deldi gennaio con alcuni addii (Godin e Caceres, esclusi dai convocati per l'ultima partita del 2021 sul campo della) già ...Per l'ex centravanti dell'Italia, i bianconeri sono la grande delusione della Serie A: Non può quindi giocare un calcio così brutto, non è accettabile.CALCIOMERCATO - Anthony Martial è in rotta con il Manchester United: dopo 4 partite da titolare quest'anno, è destinato a lasciare i Red Devils, come conferma a ...