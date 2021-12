Calcio | Capello ai Globe Soccer Awards | ' Mancini merita premio di miglior tecnico'

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Dubai, 27 dic. - (Adnkronos) - "Quello che ha fatto è quasi un miracolo. Quando è partito nessuno ci credeva,è un allenatore che ha creato una Nazionale, un gioco, una mentalità. Credo debba essere premiato lui". L'ex allenatore di Milan, Juventus e Real Madrid Fabioindica il ct azzurro Robertocome il suo favorito per il titolo didi Dubai. "A questoper forza ci deve essere tanta Italia, vincere l'Europeo è un miracolo di allenatore e giocatori -sottolineaai microfoni di Sky Sport da Dubai-. Chiellini difendeva benissimo, Bonucci segnava e ha calciato i rigori. Ora andiamo agli spareggi per i rigori non segnati, chi è andato a tirarli ...

Advertising

sportface2016 : #GlobeSoccerAwards 2021, #Capello: '#Mancini ha fatto quasi un miracolo, merita il premio' - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Chefinehafatto? #ChristmasStar: le 'stelle del calcio' contro il #Milan degli Invincibili di Capello - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Chefinehafatto? #ChristmasStar: le 'stelle del calcio' contro il #Milan degli Invincibili di Capello - sportli26181512 : Che fine ha fatto? Christmas Star: le 'stelle del calcio' contro il Milan degli Invincibili di Capello: Tutti color… - cmdotcom : #Chefinehafatto? #ChristmasStar: le 'stelle del calcio' contro il #Milan degli Invincibili di Capello… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Capello

Calciomercato.com

... spiega ad upday Pierfilippo, avvocato partner dello Studio Legale Withersworldwide ed esperto di diritto sportivo. "Prima di tutto il nostroè mal valutato : con i soldi con cui si ......quanto il torneo inglese sia 'allenante' (per utilizzare un termine caro a Fabio) e sa bene ... A destra e anche in mediana, dove ha iniziato il suo percorso nel. LONDON CALLING ? In ...Dubai, 27 dic. - (Adnkronos) - "Quello che ha fatto è quasi un miracolo. Quando è partito nessuno ci credeva, Mancini è un allenatore che ha creato una Nazionale, un gioco, una mentalità. Credo debba ...Gennaio non è solo Abel Xavier, e non è neppure solo Paolo Poggi o Massimo Marazzina, ma è anche (e per fortuna) Vincent Candela. Radja Ninggolan. Oppure Antonio Carlos Zago ...