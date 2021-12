Barbara D’Urso Declassata! La Decisione di Mediaset!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Per, nel 2022, ci sarebbero in serbo alcune novità dal punto di vista lavorativo. La conduttrice campana potrebbe infatti passare da Canale 5 a Italia 1. Alla nostra Carmelita verrebbe affidato un programma in prima serata proprio su Italia 1. In molti vedono questo come una sorta di declassamento per la conduttrice. Sarà davvero così? Ma quale programma andrà a condurre? Ecco tutti i dettagli!passa a Italia 1 nel 2022? I rumors Sul futuro lavorativo disi sta scrivendo molto in questi ultimi tempi. Si era addirittura parlato di un addio a Pomeriggio 5, ma tranquilli, la conduttrice campana tornerà regolarmente in onda a partire da metà gennaio. E’ stata lei stessa ad annunciarlo sui social. Attualmente Pomeriggio 5 è affidato a Simona ...