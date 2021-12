Alonso | ' Il 2022 è un' incognita | posso migliorare l' Alpine ma serve velocità'

Advertising

Gazzetta_it : #F1, Fernando Alonso: “Serve una Alpine veloce, ma nessuno sa cosa succederà nel 2022” - F1inGenerale_ : F1 | Alonso avvisa Alpine: “Nel 2022 niente più scuse” - KhronosOne : RT @enricopirina: Il 2022 sarà l'anno della Alpine e di Alonso. - LucianoQuaranta : RT @enricopirina: Il 2022 sarà l'anno della Alpine e di Alonso. - enricopirina : Il 2022 sarà l'anno della Alpine e di Alonso. -

Ultime Notizie dalla rete : Alonso 2022

Fernandosi gode il relax e pensa al Mondiale F1, con una certezza paradossale: 'Nessuno sa cosa succederà né quale sia l'obiettivo. In un inverno normale avremmo detto che bisognava trovare otto ...Fernando, intervistato da "Auto Motor Und Sport" è già proiettato verso ildopo una prima stagione di costruzione alla Alpine. A 40 anni l'asturiano è tornato nel circus dimostrando di ..."Nessuno sa cosa succederà ne quale sia l'obiettivo. In un inverno normale avremmo detto che bisognava trovare otto decimi ma in realtà non sappiamo qual è il nuovo punto di riferimento. Nessuno lo sa ...Lo spagnolo ha commentato la stagione del rientro in F1, caratterizzata dal podio conquistato in Qatar e da altri risultati di rilievo per l'Alpine ...