“100mila contagi giornalieri”. Fabrizio Pregliasco, parole che non lasciano tranquilli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Con la variante Omicron, dopo Natale, si rischieranno 100mila contagi al giorno. Ecco perché potrebbe servire un lockdown di 15 giorni per i non vaccinati. E’ il quadro che il professor Fabrizio Pregliasco, virologo e docente dell’Università Statale di Milano, illustra all’Adnkronos Salute. “Le democrazie occidentali hanno abdicato alla possibilità dell’eradicazione del virus. Pensiamo a quello che avviene in Cina, dove per un centinaio di casi chiudono una città di dieci milioni di abitanti: da noi non si può fare”. “Oggi con Omicron, però, il tentativo deve essere di mitigare la diffusione del virus e spalmare l’aumento dei casi nel tempo, evitando che gli ospedali vadano in tilt. A questo punto per quel 10% di italiani che non si sono ancora vaccinati oggi c’è un rischio davvero alto di contagi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Con la variante Omicron, dopo Natale, si rischierannoal giorno. Ecco perché potrebbe servire un lockdown di 15 giorni per i non vaccinati. E’ il quadro che il professor, virologo e docente dell’Università Statale di Milano, illustra all’Adnkronos Salute. “Le democrazie occidentali hanno abdicato alla possibilità dell’eradicazione del virus. Pensiamo a quello che avviene in Cina, dove per un centinaio di casi chiudono una città di dieci milioni di abitanti: da noi non si può fare”. “Oggi con Omicron, però, il tentativo deve essere di mitigare la diffusione del virus e spalmare l’aumento dei casi nel tempo, evitando che gli ospedali vadano in tilt. A questo punto per quel 10% di italiani che non si sono ancora vaccinati oggi c’è un rischio davvero alto di. ...

