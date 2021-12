Volley | Cisterna-Perugia in tv oggi | orario e diretta streaming Superlega 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 26 dicembre 2021) Tutto pronto per Top-Sir Safety Conad, sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato didimaschile. I Block Devils di Grbic vanno a caccia della dodicesima vittoria in campionato per consolidare la leadership in classifica e chiudere in bellezza il. Non sarà però scontato superare la formazione di coach Soli, sempre combattiva e vogliosa di conquistare punti importanti per rimanere lontana dalla zona retrocessione. L’appuntamento è per le ore 16.30 di domenica 26 dicembre al Palasport didi Latina. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 14^ ...