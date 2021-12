Uomini e Donne, Biagio Di Maro ammette: ''Nostalgia di mia moglie'' (Di domenica 26 dicembre 2021) Biagio Di Maro riflette sulle festività natalizie e, sebbene felice per il percorso a Uomini e Donne, ammette di sentire la mancanza della moglie scomparsa. Leggi su comingsoon (Di domenica 26 dicembre 2021)Diriflette sulle festività natalizie e, sebbene felice per il percorso adi sentire la mancanza dellascomparsa.

Advertising

lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - poliziadistato : Tanti auguri di #BuonNatale a tutti voi e a tutte le donne e agli uomini della #PoliziadiStato che anche oggi saran… - Viminale : #Natale2021 #Lamorgese: auguri alle donne e agli uomini di #ministerointerno, @poliziadistato, #vigilidelfuoco e di… - fratotolo2 : 45 uomini è un campione statistico sufficiente #Burioni? Anche per il 20% delle donne, che ha sviluppato disturbi… -