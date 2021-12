Un positivo a Domenica In, salta la diretta con Mara Venier (Di domenica 26 dicembre 2021) Ieri abbiamo anticipato quali ospiti avremmo visto nella puntata di oggi di Domenica In. Oggi c’è la notizia che la puntata di Santo Stefano di Domenica In salta, niente diretta a causa di un positivo nello staff. Vedremo ugualmente Mara Venier su Rai 1 ma in uno speciale, la puntata di oggi sarà sostituita da altri appuntamenti sempre con la conduttrice ed alcuni dei suoi ospiti ma interviste ed altro già registrati. salta tutto, salta la puntata del 26 dicembre di Domenica In, c’è un positivo e non ci sarà nessuna festa con musica e ospiti in diretta. La persona risultata positiva al covid era presente durante le prove di giovedì ma a quel giorno non c’era Mara ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 dicembre 2021) Ieri abbiamo anticipato quali ospiti avremmo visto nella puntata di oggi diIn. Oggi c’è la notizia che la puntata di Santo Stefano diIn, nientea causa di unnello staff. Vedremo ugualmentesu Rai 1 ma in uno speciale, la puntata di oggi sarà sostituita da altri appuntamenti sempre con la conduttrice ed alcuni dei suoi ospiti ma interviste ed altro già registrati.tutto,la puntata del 26 dicembre diIn, c’è une non ci sarà nessuna festa con musica e ospiti in. La persona risultata positiva al covid era presente durante le prove di giovedì ma a quel giorno non c’era...

