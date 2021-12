Silvia Stucchi | Si Latinae linguae studueris numquam errabis… forsitan

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 26 dicembre 2021) Se gli aruspici fossero interpellati, invece che surrogati da superstizioni contemporanee, subito svelerebbero la piega giusta di certi destini. Parlano a volte tuttavia spontaneamente, persino attraverso i genitori. Per esempio una quadrata coppia della provincia bergamasca che sgomenta restò quando la figlia, appassionata di fumetti, chiese di fare il liceo artistico per disegnarli. Già se la videro borchiata, pinzata, con cresta porpora o blu, insomma perduta. Sicché la convinsero, di riffa o di raffa, a scegliere il liceo classico. Cominciò così il cursus per, docente di Lingua e Letteratura Latina all’Università Cattolica, propagandista convinta dell’idioma e dei costumi dei Padri (tra i suoi libri ‘Come il latino ci salva la vita’ e poi, sempre per Edizioni Ares, "A cena con Nerone. Viaggio nella cucina dell’antica Roma"). Ma ...