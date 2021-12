Premier League, Guardiola preoccupato: “In Inghilterra nessuno indossa la mascherina” (Di domenica 26 dicembre 2021) Dopo l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, anche quello del Manchester City, Pep Guardiola, ha inviato un messaggio forte e chiaro per favorire la lotta ai contagi da Covid. Il tecnico spagnolo ha nei fatti chiesto alle autorità britanniche di imporre l’uso delle mascherine anche all’aperto: “Ciò che più mi stupisce è che giri per le strade, nei centri commerciali, vai a comprare un regalo per la famiglia e nessuno indossa la mascherina – le parole di Guardiola -. Gli scienziati fin dall’inizio hanno detto che il massimo della protezione si ottiene lavandosi spesso le mani e usando le mascherine”. Già nei giorni scorsi, l’allenatore se l’era presa con gli organizzatori della Premier League: “Il benessere dei giocatori non importa a nessuno. ... Leggi su tpi (Di domenica 26 dicembre 2021) Dopo l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, anche quello del Manchester City, Pep, ha inviato un messaggio forte e chiaro per favorire la lotta ai contagi da Covid. Il tecnico spagnolo ha nei fatti chiesto alle autorità britanniche di imporre l’uso delle mascherine anche all’aperto: “Ciò che più mi stupisce è che giri per le strade, nei centri commerciali, vai a comprare un regalo per la famiglia ela– le parole di-. Gli scienziati fin dall’inizio hanno detto che il massimo della protezione si ottiene lavandosi spesso le mani e usando le mascherine”. Già nei giorni scorsi, l’allenatore se l’era presa con gli organizzatori della: “Il benessere dei giocatori non importa a. ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE ASTON VILLA, STEVEN GERRARD POSITIVO AL COVID-19 Non sarà in panchina contro il Chelsea e… - SkySport : Domani torna il grande calcio su Sky Sport: il programma del Boxing Day #SkyPremier #PremierLeague #PL #SkySport - fainformazione : I manager di Aston Villa e Crystal Palace positivi al coronavirus, ma le loro squadre giocheranno nel 'boxing day'… - fainfosport : I manager di Aston Villa e Crystal Palace positivi al coronavirus, ma le loro squadre giocheranno nel 'boxing day'… - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Coppa d’Africa, ok della Caf: Salah e Mane ci saranno col Chelsea #TotalEnergiesAfCon2021 -