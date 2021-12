Nuovo stadio Inter e Milan, i due club studiano un piano di riserva (Di domenica 26 dicembre 2021) Inter e Milan hanno già pronta un’alternativa in caso dovessero sorgere problemi per la costruzione del Nuovo stadio Milan e Inter hanno fretta di costruire il Nuovo stadio. Pochi giorni fa i due club hanno ufficializzato la scelta del concept di Populous per la nascita del Nuovo impianto, e i tempi abbastanza chiari: entro il 2027 il Nuovo San Siro deve essere tirato sù e funzionante. Nei prossimi mesi si parlerà tanto dei Comitati pro San Siro, i quali promettono battaglia: presto presenteranno un ricorso al Tar. Ma Scaroni e Antonello hanno intenzione di tirare dritto: nel caso hanno già pronta l’alternativa. Si tratta dell’area ex Falck di Sesto San Giovanni. Il progetto per ora è stato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021)hanno già pronta un’alternativa in caso dovessero sorgere problemi per la costruzione delhanno fretta di costruire il. Pochi giorni fa i duehanno ufficializzato la scelta del concept di Populous per la nascita delimpianto, e i tempi abbastanza chiari: entro il 2027 ilSan Siro deve essere tirato sù e funzionante. Nei prossimi mesi si parlerà tanto dei Comitati pro San Siro, i quali promettono battaglia: presto presenteranno un ricorso al Tar. Ma Scaroni e Antonello hanno intenzione di tirare dritto: nel caso hanno già pronta l’alternativa. Si tratta dell’area ex Falck di Sesto San Giovanni. Il progetto per ora è stato ...

Advertising

acmilan : Official Statement: A new stadium for Milano ?? - Inter : ??? | STADIO Il concept presentato dallo studio Populous, noto come 'la Cattedrale', è risultato essere il progetto… - PietroMazzara : A breve l’ufficialità, ma “La Cattedrale” sarà il progetto scelto da #Milan e #Inter per il “Nuovo stadio di Milano… - CalcioNews24 : #Inter e #Milan studiano il piano B per il nuovo stadio ?? - InterClubIndia : RT @Nerazzurrisiamo: Sala parla del nuovo stadio di Inter e Milan #Inter #Sala #Milan #nerazurrisiamonoi -