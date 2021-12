**Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (5) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - “All'intera società –ribadisce Mattarella- è richiesto il rispetto di un'etica civile che chiama tutti alla responsabilità: ogni cittadino, ogni istituzione, ogni settore sociale. A tutti e a ciascuno è richiesto il coraggio di abbandonare atteggiamenti fondati su prospettive limitate, di corto respiro, che, distorcendo la vita delle istituzioni, rischiano di delegittimarle. È un dovere istituzionale che grava su ciascuno. E che non può essere eluso”. Parole che hanno una valenza generale, ma che l'attuale Capo dello Stato pronuncia commemorando a giugno del 2020 alcuni magistrati caduti per mano della mafia e del terrorismo, in una fase storica che vede l'ordine giudiziario attraversato da una profonda crisi di credibilità, rispetto alla quale “sarebbero preziosi il pensiero e i suggerimenti” di Leone, che da Costituente sottolineava che “bisogna sempre evitare un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - “All'intera società –ribadisce Mattarella- è richiesto il rispetto di un'etica civile che chiama tutti alla responsabilità: ogni cittadino, ogni istituzione, ogni settore sociale. A tutti e a ciascuno è richiesto il coraggio di abbandonare atteggiamenti fondati su prospettive limitate, di corto respiro, che, distorcendo la vita delle istituzioni, rischiano di delegittimarle. È un dovere istituzionale che grava su ciascuno. E che non può essere eluso”. Parole che hanno una valenza generale, ma che l'attuale Capo dello Stato pronuncia commemorando a giugno del 2020 alcuni magistrati caduti per mano della mafia e del terrorismo, in una fase storica che vede l'ordine giudiziario attraversato da una profonda crisi di credibilità, rispetto alla quale “sarebbero preziosi il pensiero e i suggerimenti” di Leone, che da Costituente sottolineava che “bisogna sempre evitare un ...

