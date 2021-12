Koulibaly in Coppa d’Africa, il CT del Senegal rivela: quando potrà tornare in campo (Di domenica 26 dicembre 2021) C’è grande ottimismo nel ritiro del Senegal per il rientro di Kalidou Koulibaly in vista della Coppa d’Africa. A rivelarlo è lo stesso CT della nazionale, Aliou Cissé, che ai media ha rivelato: “Potremmo averlo per la prima partita contro lo Zimbabwe, altrimenti per la seconda contro la Guinea”. Koulibaly Senegal Dunque confermata la presenza del difensore azzurro per la Coppa d’Africa, che avrà inizio il prossimo 9 gennaio. Intanto Koulibaly ieri è stato sottoposto alla terza dose del vaccino anti-Covid in Francia. Il suo CT della Nazionale guarda con ottimismo alla situazione del centrale, anche se non sa precisamene quando potrà rientrare: “Quello che è certo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 dicembre 2021) C’è grande ottimismo nel ritiro delper il rientro di Kalidouin vista della. Arlo è lo stesso CT della nazionale, Aliou Cissé, che ai media hato: “Potremmo averlo per la prima partita contro lo Zimbabwe, altrimenti per la seconda contro la Guinea”.Dunque confermata la presenza del difensore azzurro per la, che avrà inizio il prossimo 9 gennaio. Intantoieri è stato sottoposto alla terza dose del vaccino anti-Covid in Francia. Il suo CT della Nazionale guarda con ottimismo alla situazione del centrale, anche se non sa precisamenerientrare: “Quello che è certo ...

