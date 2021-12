Juventus, ‘scippo’ di Conte ad Allegri: affare a gennaio (Di domenica 26 dicembre 2021) Conte vuole rinforzare il Tottenham nel prossimo mercato di gennaio. Il tecnico italiano ha pensato a McKennie della Juventus. La Juventus ha chiuso il 2021 con il successo contro il Cagliari per 2-0. Nonostante i tanti problemi, i bianconeri sono riusciti a portarsi a solo quattro punti dall’Atalanta che occupa il quarto posto. Alla ripresa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 dicembre 2021)vuole rinforzare il Tottenham nel prossimo mercato di. Il tecnico italiano ha pensato a McKennie della. Laha chiuso il 2021 con il successo contro il Cagliari per 2-0. Nonostante i tanti problemi, i bianconeri sono riusciti a portarsi a solo quattro punti dall’Atalanta che occupa il quarto posto. Alla ripresa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

