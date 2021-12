Jim Cornette: “Il wrestling secondo Goldberg? È pari allo zero, se non peggio” (Di domenica 26 dicembre 2021) Le prestazioni in ring di Goldberg hanno creato spesso un dibattito negativo nei suoi confronti. Ancora oggi, Da Man paga l’esser stato protagonista del calcio che ha chiuso la carriera di Bret Hart, cosa che il canadese ancora gli rinfaccia dopo oltre vent’anni. Nella disputa si è inserito Jim Cornette, che raccontando l’episodio e commentando le parole di Hart, ha voluto dare il proprio pensiero a riguardo l’ex WCW e Universal Champion. Le parole di Jim Cornette “Non posso essere in disaccordo con Bret Hart. Perché se qualcuno avesse chiuso la mia carriera quando ero al top della mia carriera, guadagnando un sacco di soldi, a causa di un calcio di mer*a in testa e mi ha generato una commozione, allora ha ragione. Se devo dare un voto, questo è zero, se non peggio. Stiamo ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 dicembre 2021) Le prestazioni in ring dihanno creato spesso un dibattito negativo nei suoi confronti. Ancora oggi, Da Man paga l’esser stato protagonista del calcio che ha chiuso la carriera di Bret Hart, cosa che il canadese ancora gli rinfaccia dopo oltre vent’anni. Nella disputa si è inserito Jim, che raccontando l’episodio e commentando le parole di Hart, ha voluto dare il proprio pensiero a riguardo l’ex WCW e Universal Champion. Le parole di Jim“Non posso essere in disaccordo con Bret Hart. Perché se qualcuno avesse chiuso la mia carriera quando ero al top della mia carriera, guadagnando un sacco di soldi, a causa di un calcio di mer*a in testa e mi ha generato una commozione,ra ha ragione. Se devo dare un voto, questo è, se non. Stiamo ...

