Inter, per Sensi futuro quasi scritto: sarà addio. Forse già a gennaio (Di domenica 26 dicembre 2021) Stefano Sensi lontano dall’Inter Nell’ormai imminente sessione di calciomercato di gennaio l’Inter potrebbe salutare Stefano Sensi. Il centrocampista sta trovando poco spazio anche con Inzaghi e nella prossima finestra di mercato potrebbe essere girato in prestito per fargli ritrovare condizione fisica e minutaggio per poi cederlo definitivamente in estate. Ecco il punto della situazione fatta dalla Gazzetta dello Sport di oggi. “In estate mostrò un timido Interesse la Fiorentina, che però non è più tornata a farsi sentire. Genoa e Spezia lo accoglierebbero volentieri a gennaio nella speranza di risalire la china dopo un girone d’andata deludente, ma probabilmente Sensi punta a realtà più competitive”. SensiNon è da escludere ... Leggi su intermagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Stefanolontano dall’Nell’ormai imminente sessione di calciomercato dil’potrebbe salutare Stefano. Il centrocampista sta trovando poco spazio anche con Inzaghi e nella prossima finestra di mercato potrebbe essere girato in prestito per fargli ritrovare condizione fisica e minutaggio per poi cederlo definitivamente in estate. Ecco il punto della situazione fatta dalla Gazzetta dello Sport di oggi. “In estate mostrò un timidoesse la Fiorentina, che però non è più tornata a farsi sentire. Genoa e Spezia lo accoglierebbero volentieri anella speranza di risalire la china dopo un girone d’andata deludente, ma probabilmentepunta a realtà più competitive”.Non è da escludere ...

Advertising

Inter : ?? | REGALO Cosa avete ricevuto per Natale? ?? #InterXmas - gianlucarossitv : 25.12.21 Caro papà, questa foto è per i tanti amici che mi chiedono sempre di te. Il tuo Natale 2020 fu in terapia… - AlfredoPedulla : #Boga: l’#Atalanta ha chiuso a 22 più 2 (bonus). Inutile accostare #Scamacca a chiunque: resta al #Sassuolo, per gi… - AmalaTV_ : Sky - In questo momento, la priorità dell'#Inter è il rinnovo di #Brozovic poi si penserà a blindare #Skriniar e… - GattoneroTM : @NumerINTERi @balletz79 Ma infatti nessuno discute Marotta, che è l'ancora di salvezza dell'Inter. Quel che si disc… -