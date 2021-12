Il Barcellona si muove: nel mirino Mazraoui e Aubameyang (Di domenica 26 dicembre 2021) Continua il lavoro sul mercato da parte del club blaugrana. Il Barcellona si muove per Mazraoui, difensore e/o centrocampista dell’Ajax classe 97?, e per l’attaccante gabonese dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, al momento fuori dai piani dei Gunners. Lunedì potrebbe essere il giorno di Ferran Torres. Il Barcellona si muove per Mazraoui: qual è la strategia dei catalani? Agli spagnoli piace molto il profilo di Noussair Mazraoui. Il duttile giocatore dell’Ajax è in scadenza con il club dei lancieri e in Catalogna potrebbe essere lui un possibile erede di Sergiño Dest. Nel caso in cui il terzino statunitense dovesse lasciare Barcellona, i catalani potrebbero anticipare il colpo e portare il marocchino in maglia blaugrana già ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 dicembre 2021) Continua il lavoro sul mercato da parte del club blaugrana. Ilsiper, difensore e/o centrocampista dell’Ajax classe 97?, e per l’attaccante gabonese dell’Arsenal Pierre-Emerick, al momento fuori dai piani dei Gunners. Lunedì potrebbe essere il giorno di Ferran Torres. Ilsiper: qual è la strategia dei catalani? Agli spagnoli piace molto il profilo di Noussair. Il duttile giocatore dell’Ajax è in scadenza con il club dei lancieri e in Catalogna potrebbe essere lui un possibile erede di Sergiño Dest. Nel caso in cui il terzino statunitense dovesse lasciare, i catalani potrebbero anticipare il colpo e portare il marocchino in maglia blaugrana già ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona muove La UEFA pensa al Salary Cap: è la soluzione giusta? ... il calcio, come ogni business che si rispetti, muove quantità immense di denaro, generando, di ... Le conseguenze di tutto ciò si sono riversate su diverse società, il Barcellona su tutte, che ha ...

La Juve a caccia di scontenti: per l'attacco c'è un nome nuovo In passato è stato accostato alla Juventus, su di lui si muove con convinzione il Barcellona, che deve trovare un rinforzo un prima linea dopo l'addio forzato di Sergio Aguero. In casa Red Devils, ...

Barcellona, Coutinho a gennaio non si muove Calciomercato.com Juventus, si allontana Cavani: duello Barcellona-Corinthians Nella prima parte della stagione ormai già andata in archivio, in casa Juventus si è notato, fra gli altri, il problema del gol: poco incisiva la squadra di Massimiliano Allegri nella parte offensiva, ...

De Ligt, la clausola rescissoria e il sondaggio del Barcellona: come si muove il mercato Difficile non avere la testa al mercato, in ogni caso. Anche se il campo chiama così tanto a gran voce. Anche se De Ligt è di fatto al centro di o ...

