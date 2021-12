Grande Fratello Vip, l’ex fidanzata di Biagio D’Anelli scrive a Miriana Trevisan: «Non ti fidare, ti farà soffrire» (Di domenica 26 dicembre 2021) Il flirt tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli al Grande Fratello Vip sta facendo discutere. Sul settimanale Di Più Manuela Ferrera, ex fidanzata dell’opinionista televisivo ha voluto scrivere una lettera all’ex Ragazza di Non è la Rai per metterla in guardia. Ferrera, che è stata insieme a Biagio per circa un anno nel 2011, le consiglia di non fidarsi perché ha l’indole del traditore e del bugiardo. Manuela ha sofferto molto soprattutto perché ha visto il tradimento del suo ex fidanzato davanti ai suoi occhi. «Mi sono addormentata sul divano. Quando mi sono risvegliata, ho trovato Biagio che baciava una delle sue ospiti», ha raccontato. Un episodio che l’ha spinta a lasciarlo. «Lui non è l’uomo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 26 dicembre 2021) Il flirt traalVip sta facendo discutere. Sul settimanale Di Più Manuela Ferrera, exdell’opinionista televisivo ha volutore una lettera alRagazza di Non è la Rai per metterla in guardia. Ferrera, che è stata insieme aper circa un anno nel 2011, le consiglia di non fidarsi perché ha l’indole del traditore e del bugiardo. Manuela ha sofferto molto soprattutto perché ha visto il tradimento del suo ex fidanzato davanti ai suoi occhi. «Mi sono addormentata sul divano. Quando mi sono risvegliata, ho trovatoche baciava una delle sue ospiti», ha raccontato. Un episodio che l’ha spinta a lasciarlo. «Lui non è l’uomo ...

