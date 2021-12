Da Torino attaccano: "Una società di 'specchiata onestà' con i bambini ha realizzato 150 milioni di plusvalenze. Sulle altre squadre invece silenzio assordante" (Di domenica 26 dicembre 2021) Il caso plusvalenze ha posto il mercato della Juventus sotto la lente d'ingrandimento della Procura di Torino. In particolare, a finire nel mirino degli inquirenti anche fatture, stipendi e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 26 dicembre 2021) Il casoha posto il mercato della Juventus sotto la lente d'ingrandimento della Procura di. In particolare, a finire nel mirino degli inquirenti anche fatture, stipendi e...

Advertising

ilfelixiano : Il gioco del torino è palla a milinkovic che la manda lunga. Poi non capisco come tutte le squadre cge affrontano l… - Smgii1908 : Il Torino è squadra che sa metterla bene sul piano fisico, è intensa e sa giocare uomo su uomo. Oggi dobbiamo prend… - Efisio31251859 : RT @FmMosca: Le provocazioni a Torino non attaccano, MAI. Non siamo stupidi. - Tribonacci1 : RT @FmMosca: Le provocazioni a Torino non attaccano, MAI. Non siamo stupidi. - giagiangi : RT @FmMosca: Le provocazioni a Torino non attaccano, MAI. Non siamo stupidi. -