Covid | 24 883 positivi e 81 morti Tasso di positività all' 11 | 5%

(Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 24.883 i casialnelle ultime ore (ieri erano 54.762, il massimo dall’inizio della pandemia). I tamponi processati sono 217.052 (ieri il record di 969.752), con un’impennata deldità che sale all?11,5% (ieri 5,8%). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 81 (ieri 144) per un totale di 136.611 vittime dall’inizio della pandemia. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari che sono 328 in più di ieri, per un totale di 9.220, e delle terapie intensive: 1089 i pazienti (+18 rispetto a ieri) con 85 ingressi al giorno.

Puglia In Puglia sono stati registrati, su 13.128 test per l'infezione da- 19,casi positivi: 271 in provincia di Bari, 18 in quella di Barletta, Andria, Trani e 158 in quella di Brindisi, ...