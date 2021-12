Coronavirus in Toscana, terzo giorno di fila sopra i 3mila casi. I dati comune per comune (Di domenica 26 dicembre 2021) Nell'ultimo bollettino della Regione (26 dicembre) i tamponi sono stati 15.616. Nell'ultima settimana l'impennata di contagi è netta. Stabili i ricoveri in terapia intensiva Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 26 dicembre 2021) Nell'ultimo bollettino della Regione (26 dicembre) i tamponi sono stati 15.616. Nell'ultima settimana l'impennata di contagi è netta. Stabili i ricoveri in terapia intensiva

Advertising

Toscanaoggi : #Coronavirus: 3075 nuovi casi, età media 36 anni, i decessi sono tre #Toscana #COVID19 #regione #sanità - GazzettadiSiena : Intanto da domani in Toscana sarà possibile prenotare la terza dose per tutti i giovani tra i 16-17 anni - TuttoSesto : #Coronavirus in Toscana: 3.075 nuovi casi e 3 decessi - TuttoSesto - - infoitinterno : Coronavirus: 3075 nuovi casi e 3 decessi in Toscana - infoitinterno : Coronavirus in Toscana: 3.075 nuovi casi, 422 nel pisano -