Chelsea, Tuchel: «Calciatori non protetti. Perché non ci sono i cinque cambi?» (Di domenica 26 dicembre 2021) Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato al termine del match di Premier League vinto contro l'Aston Villa. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Abbiamo mostrato un'ottima reazione dopo il loro gol. L'autorete ha reso le cose molto complicate, ma la reazione è stata molto buona. Abbiamo difeso bene e non abbiamo concesso grandi occasioni. È stata una vittoria meritata frutto di un duro lavoro». INFORTUNI E COVID – «Siamo preoccupati per i giocatori infortunati. Abbiamo lasciato giocare Callum Hudson-Odoi novanta minuti dopo che aveva avuto il Covid. Thiago Silva si è infortunato, così come Kanté. Kovacic sta giocando dopo l'infortunio e il Covid senza alcun allenamento sulle gambe. Stiamo ...

