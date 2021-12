Calciomercato Lazio | Tare offre André Anderson al Flamengo

(Di domenica 26 dicembre 2021)avrebbe offertoalin vista del prossimo mercato di gennaio Per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri durante il prossimo mercato di gennaio lasarà inevitabilmente costretta a pianificare delle uscite. Una di queste potrebbe essere, centrocampista che non rientra nei piani del tecnico toscano. Come riportato dalla stampa brasiliana, Igli, tramite il suo agente Giuliano Bertolucci, avrebbe offerto il cartellino del calciatore alcon la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a nove milioni di euro. La pista potrebbe definitivamente accendersi nei prossimi giorni. L'articolo proviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio

La Gazzetta dello Sport

ASCOLTA, Tare avrebbe offerto André Anderson al Flamengo in vista del prossimo mercato di gennaio Per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri durante il prossimo mercato di gennaio la Lazio sarà inevitabilmente costretta a pianificare delle uscite. Una di queste potrebbe essere André Anderson, centrocampista che non rientra nei piani del tecnico toscano. Come riportato dalla stampa brasiliana, Igli Tare, tramite il suo agente Giuliano Bertolucci, avrebbe offerto il cartellino del calciatore al Flamengo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a nove milioni di euro.