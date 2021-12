Calciomercato Atalanta | Boga acquisto intelligente? Tutte le cifre

(Di domenica 26 dicembre 2021) Novità diin casa. I campionati italiani sono in pausa: chi per la sosta natalizia e chi si è dovuto arrendere, invece, all’ondata incessante di contagi da Covid-19, con la variante Omicron sempre più imperante. Il calcio è in pausa e riprenderà solo nei primi giorni di gennaio 2022. Uno stop che, tra una fetta di panettone ed un brindisi, sarà completamente deputato alinvernale che, puntualmente, apre i battenti nel primo mese del nuovo anno. Diverse le trattative che vedono impegnati i club di Serie A, con i rispettivi direttori sportivi scesi in campo, dopo il mercato più fertile della bella stagione, con l’obiettivo di regalare ai propri tecnici dei tasselli importanti per giungere, nel mese di maggio, ai target prestabiliti. Si muovono le grandi e le piccoli del nostro ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'@Atalanta_BC fa un regalo a #Gasperini: trovata l'intesa con il @SassuoloUS per #Boga - SkySport : Calciomercato Atalanta, Boga in arrivo lunedì: operazione da 22 milioni più bonus #SkyCalciomercato #Calciomercato… - cmdotcom : #Plusvalenze, tutte le volte che l'#Atalanta ha 'aiutato' l'#Inter: 19,5 milioni pompati nei conti interisti, per z… - infoitsport : Calciomercato Atalanta, preso Boga dal Sassuolo: cifre e dettagli - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | L'@Atalanta_BC fa un regalo a #Gasperini: trovata l'intesa con il @SassuoloUS per #Boga -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Il regalo di Natale per l'si chiama Jeremie Boga. Come riporta Sky Sport , la Dea anticipa l'apertura delassicurandosi per gennaio il calciatore ivoriano per 22 milioni di euro più bonus. L'esterno è un ...Fatta per il trasferimento di Jeremie Boga dal Sassuolo all': il 24enne esterno ivoriano è stato acquistato dal club bergamasco per 22 milioni di euro e domani si sottoporrà alle visite mediche, riferisce il sito della Gazzetta . Gli orobici hanno ...Tempo di primi bilanci a fine 2021 per i tanti giovani in prestito in Italia e in Europa. Ecco come sono andati fin qui C’è chi ha stupito, e chi invece ha trovato poca continuità nonostante le aspett ...La Juventus proverà, a gennaio, a regalarsi un attaccante per migliorare il proprio attacco (complici i tanti problemi fisici di Dybala e il rendimento non eccelso del duo Morata-Kean). Il grande sogn ...