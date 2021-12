Basket Nba, si lavora ad una rivoluzione: dal 2022 il format può cambiare (Di domenica 26 dicembre 2021) Così come riferito da ESPN, la Nba sta lavorando a un cambio nel format della competizione. La lega e la National Players Association avrebbero già negoziato gli elementi costitutivi del nuovo torneo, che potrebbe debuttare nella stagione 2022-23 o al più tardi nel 2023-24. Il nuovo formato prevede un torneo “in-season” che farebbe parte del programma della stagione regolare: partite tra squadre distribuite in più gironi, con le migliori qualificate poi per una seconda parte a eliminazione diretta a otto squadre, che culminerebbe prima di Natale. La proposta di fatto accorcerebbe la stagione regolare da 82 a 78 partite. Ci sarebbe anche un “bonus” da un milione di dollari per ogni giocatore della squadra vincitrice di questo torneo. L’idea è di derivazione calcistica, secondo Espn il Commissario Nba Adam Silver si ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Così come riferito da ESPN, la Nba stando a un cambio neldella competizione. La lega e la National Players Association avrebbero già negoziato gli elementi costitutivi del nuovo torneo, che potrebbe debuttare nella stagione-23 o al più tardi nel 2023-24. Il nuovoo prevede un torneo “in-season” che farebbe parte del programma della stagione regolare: partite tra squadre distribuite in più gironi, con le migliori qualificate poi per una seconda parte a eliminazione diretta a otto squadre, che culminerebbe prima di Natale. La proposta di fatto accorcerebbe la stagione regolare da 82 a 78 partite. Ci sarebbe anche un “bonus” da un milione di dollari per ogni giocatore della squadra vincitrice di questo torneo. L’idea è di derivazione calcistica, secondo Espn il Commissario Nba Adam Silver si ...

