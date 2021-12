Tommaso Zorzi: un anno formidabile nel mondo della tv (Di sabato 25 dicembre 2021) Il 2021 è senza dubbio l’anno in cui la carriera televisiva di Tommaso Zorzi è arrivata ad un punto di svolta. Dalla vittoria al Grande Fratello Vip 5 fino alla conduzione di Drag Race Italia, tutti momenti più belli di Tommaso Zorzi nel piccolo schermo nel corso del 2021. Tommaso Zorzi è tra i nuovi volti della tv più amati del momento. Il suo esercito di fan, fedelissimo e attivissimo sui social con l’hashtag #tzvip, è numerosissimo e lo segue in ogni progetto lavorativo a cui il conduttore prenda parte. Il 2021 è stato un anno d’oro per la carriera di Tommaso Zorzi: dalla vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip in poi, per lui c’è stata un’impennata di successo che ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 25 dicembre 2021) Il 2021 è senza dubbio l’in cui la carriera televisiva diè arrivata ad un punto di svolta. Dalla vittoria al Grande Fratello Vip 5 fino alla conduzione di Drag Race Italia, tutti momenti più belli dinel piccolo schermo nel corso del 2021.è tra i nuovi voltitv più amati del momento. Il suo esercito di fan, fedelissimo e attivissimo sui social con l’hashtag #tzvip, è numerosissimo e lo segue in ogni progetto lavorativo a cui il conduttore prenda parte. Il 2021 è stato und’oro per la carriera di: dalla vittoriaquinta edizione del Grande Fratello Vip in poi, per lui c’è stata un’impennata di successo che ...

Advertising

realtimetvit : Avete capito bene: lo show più atteso d’Italia arriva in #PrimaTv su #RealTime. ???? Non perdere la prima puntata di… - GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Fariba Tehrani, Armanda Frassinetti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi! Giuli… - nicoleedirienzo : RT @alessiaaall: Sophie: “mi sono rotta di questi flirt voglio fidanzarmi” Come direbbe Tommaso Zorzi “amore hai scambiato il grande frate… - LaGiulia29 : RT @realtimetvit: Avete capito bene: lo show più atteso d’Italia arriva in #PrimaTv su #RealTime. ???? Non perdere la prima puntata di #DragR… - Love_calls_love : RT @realtimetvit: Avete capito bene: lo show più atteso d’Italia arriva in #PrimaTv su #RealTime. ???? Non perdere la prima puntata di #DragR… -