Peschiera | Vigilia col botto | incidente verso le ore 00 30 del 24 dicembre | in Via XXV Aprile alla rotonda con via Moro in direzione Mezzate

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Peschiera Vigilia

7giorni

In Veneto, quella di oggi, 24 dicembre, sarà unadi Natale da 600mila contagiati dal coronavirus da inizio pandemia. Alle 8 di questa mattina,...(di cui 2 in terapia intensiva) e 11 a...Quattro sono già quelle attivate sul Garda a, Desenzano, Padenghe e Salò nel processo di ...a Provaglio d'Iseo sarà suggellato dalla cerimonia di inaugurazione in programma per ladi ...A raccontare cosa è accaduto è un cittadino che a spasso col cane ha visto l'incidente: «Verso le ore 00.30, una BMW X1 nera, ha impegnato la rotonda a forte velocità, è andata dritta e saltata sul ...Boscoreale – Notte della Vigilia di sangue nel Vesuviano. Antonio Morione, di 41 anni, titolare di una pescheria a Boscoreale, è stato ucciso nella tarda serata di ieri nel corso di una rapina. Il fat ...