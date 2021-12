Pattinaggio artistico | Nazionali Giapponesi | Kaori Sakamoto vince la gara femminile | seconda Higuchi

Leggi su oasport

(Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo due edizionitorna ad essere Regina del Giappone. La nativa di Kobe si è imposta con margine nellaindividualedei Campionatididi figura, in programma fino a domani 26 dicembre alla Super Arena di Saitama, conservando la leadership già abbondantemente conquistata dopo il segmento più breve. L’allieva di Sonoko Nakano si è resa artefice di una splendida performance composta da due doppi axel, sei tripli e altri due doppi, facendo il pieno nel grado di esecuzione in tutti e dodici elementi presentati fatta eccezione per il triplo lutz singolo che ha ricevuto la chiamata di filo d’entrata non chiaro. Tra le tante difficoltà degne di nota figurano sicuramente il doppio axel inaugurale, la combinazione triplo flip/triplo toeloop e, ...