Menù Natale e Capodanno: i prezzi degli chef stellati (Di sabato 25 dicembre 2021) Feste di Natale e Capodanno in pompa magna quelle organizzate da ristoranti e chef stellati per celebrare la fine di questo 2021: con Menù ricercati e prezzi non proprio a portati di tutti, le location più esclusive sono pronte ad accogliere i propri clienti. In alcuni casi, un pranzo o una cena arrivano a costare anche più di mille euro. Natale e Capodanno: i prezzi dei menu degli chef stellati Apre le porte del proprio ristorante, il Glass Hostaria a Trastevere, la chef stellata Cristina Bowerman, che sia a Natale che a Capodanno ha scelto il prezzo fisso per i Menù nei giorni di festa. Nello specifico, per il ... Leggi su quifinanza (Di sabato 25 dicembre 2021) Feste diin pompa magna quelle organizzate da ristoranti eper celebrare la fine di questo 2021: conricercati enon proprio a portati di tutti, le location più esclusive sono pronte ad accogliere i propri clienti. In alcuni casi, un pranzo o una cena arrivano a costare anche più di mille euro.: idei menuApre le porte del proprio ristorante, il Glass Hostaria a Trastevere, lastellata Cristina Bowerman, che sia ache aha scelto il prezzo fisso per inei giorni di festa. Nello specifico, per il ...

Advertising

RistReginaElena : Per Natale i nostri chef hanno elaborato il menù, un concentrato di creatività rispettando sempre le tradizioni. V… - RITACHEF2015 : ??IDEE MENÙ DI NATALE di RITA CHEF??DIRETTA??LIVE - sonolunaa : il menù della vitto per due persone, di cui una chiusa in camera?? come faccio a non amarla se fa da mangiare per tu… - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Due ricette per la vigilia di Natale (e non solo) firmate da Chef Massimo. - braca_il : RT @pioggiadoro: A Natale si assaggiano tante prelibatezze. Se vuoi rimanere con me ho preparato un ricco menù ?? -