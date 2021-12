Maglioni infeltriti? Questo trucco della nonna risolve il problema!

(Di sabato 25 dicembre 2021) Le maglie e idi lana sono gli indumenti che proteggono di più nella stagione invernale. La rigidità delle temperature costringe tutti a coprirsi e proteggersi per evitare malanni. Ma capita a volte che alcuni capi possano infeltrirsi o sembrare sciupati. Esiste un modo però semplice e veloce per rigenerarli e dar loro ancora una possibilità di essere indossati. Il latte Spesso gli indumenti di lana cambiano consistenza, diventando ruvidi e fastidiosi al contatto con la pelle, ma con un piccolo trucchetto potetere il problema. Basta usare il latte! Un alimento insolito forse, ma che ha grandi proprietà ammorbidenti e nutrienti. Dovete riempire una bacinella di latte e lasciare il capo a bagno per circa un’oretta poi lavare a mano con il sapone di Marsiglia. Limone e aceto Un altro metodo che...

