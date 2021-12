Latina, per le feste di Natale pattuglie di Carabinieri con mantello e sciabola (Di sabato 25 dicembre 2021) Latina – In queste festività natalizie, le strade del centro di Latina e di alcuni dei comuni più caratteristici della provincia come Gaeta, Terracina ed Aprilia, saranno impreziosite da speciali pattuglie di militari appiedati, vestiti del tradizionale mantello e sciabola, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina. I militari, eleganti e perfettamente integrati con lo scenario natalizio del centro di Latina, in questi giorni faranno da cornice ai suggestivi mercatini e luci installate, incrementando il livello di sicurezza di coloro che si appresteranno a frequentare il centro per i consueti acquisti e vigilando sul rispetto delle normative per il contenimento del contagio da coronavirus. I servizi, che si protrarranno sino ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 dicembre 2021)– In queste festività natalizie, le strade del centro die di alcuni dei comuni più caratteristici della provincia come Gaeta, Terracina ed Aprilia, saranno impreziosite da specialidi militari appiedati, vestiti del tradizionale, su disposizione del Comando Provinciale deidi. I militari, eleganti e perfettamente integrati con lo scenario natalizio del centro di, in questi giorni faranno da cornice ai suggestivi mercatini e luci installate, incrementando il livello di sicurezza di coloro che si appresteranno a frequentare il centro per i consueti acquisti e vigilando sul rispetto delle normative per il contenimento del contagio da coronavirus. I servizi, che si protrarranno sino ...

