La pandemia noiosa (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo quasi due anni di esposizione continua al rischio e alla paura, fa parte della natura umana essere meno preoccupati delle nuove varianti e degli allarmanti aumenti dei contagi Leggi su ilpost (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo quasi due anni di esposizione continua al rischio e alla paura, fa parte della natura umana essere meno preoccupati delle nuove varianti e degli allarmanti aumenti dei contagi

Ultime Notizie dalla rete : pandemia noiosa Non mandate nonno Draghi ai giardinetti ...era covidica sta facendo scivolare il mondo in quella che il New York Times chiama la "noiosa ... Ma la pandemia non è ancora diventata "endemia". Non è ancora derubricabile a "normale influenza", con la ...

Davvero un'esenzione potrebbe salvare l'Australian Open di Novak Djokovic? ... passa solitamente nell'attesa, a tratti noiosa, dell'inizio dei tornei australiani. Quest'anno ... gli Australian Open sono ormai alle porte, ma alla luce del quadro attuale della pandemia da Sarscov2 ...

Le regole del pranzo di Natale e della cena di capodanno per ridurre il rischio contagio Per il secondo anno di fila ci apprestiamo a festeggiare il Natale in pandemia. Tuttavia, se nel 2020 erano state imposte rigide regole, questa volta quali precauzioni anti-contagio sono lasciate a si ...

