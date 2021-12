Il ritorno di The Vampire Diaries travolge i fan, a gennaio riparte l’avventura (Di sabato 25 dicembre 2021) Il ritorno di The Vampire Diaries è la migliore notizia che i fan potevano trovare sotto l’albero di Natale. Proprio mentre tutti erano alle prese con pranzi e regali, ecco arrivare il grande annuncio: da gennaio il triangolo d’amore che ha visto protagonisti Elena, Damon e Stefan, riprenderà vita. Il prossimo mese di gennaio, su Amazon Prime, sarà disponibile tutta la serie di The Vampire Diaries partendo quindi dall’incontro di Elena e Stefan passando dall’arrivo di Damon e finendo a tutto quello che è successo dopo tra leggende, scontri e trasformazioni. Le prime sette stagioni di The Vampire Diaries saranno disponibili sulla piattaforma dall’1 gennaio prossimo permettendo così ai fan una vera e propria maratona ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 dicembre 2021) Ildi Theè la migliore notizia che i fan potevano trovare sotto l’albero di Natale. Proprio mentre tutti erano alle prese con pranzi e regali, ecco arrivare il grande annuncio: dail triangolo d’amore che ha visto protagonisti Elena, Damon e Stefan, riprenderà vita. Il prossimo mese di, su Amazon Prime, sarà disponibile tutta la serie di Thepartendo quindi dall’incontro di Elena e Stefan passando dall’arrivo di Damon e finendo a tutto quello che è successo dopo tra leggende, scontri e trasformazioni. Le prime sette stagioni di Thesaranno disponibili sulla piattaforma dall’1prossimo permettendo così ai fan una vera e propria maratona ...

Advertising

soniavitale2 : Rebel In The F.D.G. - TolkienItalia : Tanti auguri a #AnnieLennox che oggi compie 67 anni! La cantante britannica, fondatrice del gruppo #Eurythmics, è n… - Lukazzu : @semplici8 @klaatu29 @NOprisonersEVER @deb8479eaeef410 @paolinab @JessRab94943151 @caterita2008 @MeleSimone… - The_Real_Ref : RT @valy_s: E questo è il VERO “ritorno alla NORMALITÀ”: come è sempre stato, si curano i malati e non si trattano i SANI da malati. #Omicr… - djmisterpiu : Questo 2022 dj Mister +...vi presenta il ritorno di un sound musicale messo da tutti nel baule per poi dimenticato… -