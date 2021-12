Il pranzo di Natale coi parenti No vax: ecco come rispondere ai luoghi comuni sui vaccini anti-Covid (Di sabato 25 dicembre 2021) A Natale non si parla d’altro. Il Covid è inevitabilmente l’argomento di discussione preferito da tutti perché è quello che ha rivoluzionato (e purtroppo continuerà a farlo nei prossimi mesi) le nostre vite. Dallo zio che si sente esperto di pandemia, ma non è virologo, alla cugina che non vuole vaccinarsi perché è giovane, ma non ha una laurea in medicina. Quanto sembrano essere lontani i tempi in cui gli argomenti di conversazione a tavola erano temi come «i poteri forti», «le pensioni sempre più basse» e «il governo ladro». Ma oggi è Natale e non è il caso di spazientirsi. Noi di Open , intanto, abbiamo raccolto le dieci fake news più comuni sui vaccini che, purtroppo per voi, sentirete molto probabilmente a tavola coi parenti. ecco ... Leggi su open.online (Di sabato 25 dicembre 2021) Anon si parla d’altro. Ilè inevitabilmente l’argomento di discussione preferito da tutti perché è quello che ha rivoluzionato (e purtroppo continuerà a farlo nei prossimi mesi) le nostre vite. Dallo zio che si sente esperto di pandemia, ma non è virologo, alla cugina che non vuole vaccinarsi perché è giovane, ma non ha una laurea in medicina. Quanto sembrano essere lontani i tempi in cui gli argomenti di conversazione a tavola erano temi«i poteri forti», «le pensioni sempre più basse» e «il governo ladro». Ma oggi èe non è il caso di spazientirsi. Noi di Open , intanto, abbiamo raccolto le dieci fake news piùsuiche, purtroppo per voi, sentirete molto probabilmente a tavola coi...

Advertising

insopportabile : Scopro che nel nord Italia in tanti non fanno il cenone di Natale ma solo il pranzo del 25. Sono SCONVOLTO. - NicolaPorro : ?? La scelta controcorrente di @VittorioSgarbi a #Natale. La reazione (VIDEO)?????? - repubblica : Covid, le regole per il pranzo di Natale: 'A tavola solo parenti con il Green Pass' [di Elena Dusi] - SigNa_G : RT @insopportabile: Scopro che nel nord Italia in tanti non fanno il cenone di Natale ma solo il pranzo del 25. Sono SCONVOLTO. - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Un pranzo di Natale “stellato” per i pazienti Covid del Cardarelli -