Il discorso di Natale della Regina Elisabetta e le sue parole su Filippo: 'Ci manca' (Di sabato 25 dicembre 2021) La Regina Elisabetta II ha reso un toccante tributo al suo defunto marito, il principe Filippo, nel suo messaggio del giorno di Natale, mentre celebrava la festa con una riunione di famiglia. Nel ... Leggi su leggo (Di sabato 25 dicembre 2021) LaII ha reso un toccante tributo al suo defunto marito, il principe, nel suo messaggio del giorno di, mentre celebrava la festa con una riunione di famiglia. Nel ...

Advertising

Corriere : La regina e il discorso di Natale: abito rosso e la foto di Filippo - heliandros : Come ogni Natale, la Ragina Elisabetta ha pronunciato il suo discorso alla nazione. Nel portaritratti il ricordo de… - baratto_m : RT @HuffPostItalia: Uomo armato irrompe in parco castello Windsor da dove la Regina ha letto il discorso di Natale - Gazzettino : #regina elisabetta, giovane armato nel parco del Castello di #windsor durante il discorso di Natale: arrestato - HuffPostItalia : Uomo armato irrompe in parco castello Windsor da dove la Regina ha letto il discorso di Natale -