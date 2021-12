Gran Bretagna, 19enne armato entra nel parco del castello di Windsor (Di sabato 25 dicembre 2021) Un uomo armato è stato arrestato dopo aver fatto irruzione nel parco del castello di Windsor, dove la regina Elisabetta sta trascorrendo il Natale dopo aver cancellato il tradizionale soggiorno nella ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Un uomoè stato arrestato dopo aver fatto irruzione neldeldi, dove la regina Elisabetta sta trascorrendo il Natale dopo aver cancellato il tradizionale soggiorno nella ...

Advertising

LaStampa : Covid, nuovo record di casi in Gran Bretagna. Francia travolta da Omicron e Parigi raccomanda il booster dopo 3 mesi - Corriere : In Gran Bretagna 122 mila contagi. In Usa cancellati oltre 4.500 voli - amnestyitalia : Il 10 dicembre, l’Alta Corte di Londra ha ribaltato la sentenza di primo grado che negava l’estradizione di Julian… - ciutfabri : RT @autocostruttore: Nuovo record di casi in Gran Bretagna e in Francia. Parigi raccomanda il booster dopo 3 mesi Siamo a 3 dosi di vaccino… - TerlizziGerard3 : RT @TerlizziGerard3: Basta con la Comunita' Europea EU da anni ci scaricano di migranti illegali, trasportati da ONG Occidentali non autori… -