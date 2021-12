Ballando con le Stelle, ex protagonista del programma si sposa: è arrivata la proposta di nozze alla fidanzata! (Di sabato 25 dicembre 2021) Un ex protagonista di Ballando con le Stelle è pronto per convolare a nozze con la sua fidanzata. Si tratta di un concorrente che ha fatto molto chiacchierare per il rapporto instaurato con la sua insegnante. Stiamo parlando di Pablo Daniel Osvaldo. Tra lui e Veera Kinnunen, infatti, nacque una storia d’amore durata però solo poche settimane. Oggi Daniel è felice accanto a Giannina Maradona, figlia dell’amatissimo Diego Armando Maradona. Quando i due si sono conosciuti lui stava ancora con Jimena Baron, madre di suo figlio Morrison. Tra Osvaldo e Giannina è nato prima un rapporto di amicizia, poi sono diventati amanti e tra poco diventeranno marito e moglie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dani Stone (@daniosvaldobv) I due, tuttavia, ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 dicembre 2021) Un exdicon leè pronto per convolare acon la sua fidanzata. Si tratta di un concorrente che ha fatto molto chiacchierare per il rapporto instaurato con la sua insegnante. Stiamo parlando di Pablo Daniel Osvaldo. Tra lui e Veera Kinnunen, infatti, nacque una storia d’amore durata però solo poche settimane. Oggi Daniel è felice accanto a Giannina Maradona, figlia dell’amatissimo Diego Armando Maradona. Quando i due si sono conosciuti lui stava ancora con Jimena Baron, madre di suo figlio Morrison. Tra Osvaldo e Giannina è nato prima un rapporto di amicizia, poi sono diventati amanti e tra poco diventeranno marito e moglie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dani Stone (@daniosvaldobv) I due, tuttavia, ...

