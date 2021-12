Arezzo: sindaco Ghinelli e molti consiglieri in quarantena per dipendente positivo al Covid (Di sabato 25 dicembre 2021) Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, sta trascorrendo il Natale in quarantena, insieme a molti consiglieri, per la positività emersa di un dipendente comunale. Il contatto sarebbe avvenuto lo scorso lunedì 20 dicembre, giorno dell'ultimo Consiglio comunale. Un dipendente dell'amministrazione è infatti risultato positivo e quando il tampone molecolare ha dato la conferma è scattata la procedura d'isolamento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 dicembre 2021) Ildi, Alessandro, sta trascorrendo il Natale in, insieme a, per la positività emersa di uncomunale. Il contatto sarebbe avvenuto lo scorso lunedì 20 dicembre, giorno dell'ultimo Consiglio comunale. Undell'amministrazione è infatti risultatoe quando il tampone molecolare ha dato la conferma è scattata la procedura d'isolamento L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Arezzo: sindaco Ghinelli e molti consiglieri in quarantena per dipendente positivo al Covid - venti4ore : Scatta la quarantena per sindaco e consiglieri presenti in aula. Amaro Natale al Comune di Arezzo - Nazione_Arezzo : L’incontro con il sindaco Agnelli In ballo uno stage per i sudanesi - Nazione_Arezzo : 'Escalation turismo, apertura cantieri, Fortezza riutilizzabile': il bilancio del sindaco - Nazione_Arezzo : Fimer. Il sindaco Chienni incalza l'azienda: 'c'è bisogno di risposte' -

Ultime Notizie dalla rete : Arezzo sindaco LAVORO - Gkn: Giani, Nardella e Fossi incontrano l'advisor Borgomeo Lo hanno detto il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco della Città Metropolitana ... I decessi sono quattro 21 Dicembre 2021 Articoli recenti Cronaca AREZZO - Vendeva alcolici a minorenni, ...

Natale: doni e cioccolata ai bambini della pediatria Una rappresentanza degli agenti, con il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore Flora Leoni , questa ...Benedetti 5 mila coloratissime mascherine chirurgiche offerte dalla ditta C&S Italy srl di Arezzo e ...

Scatta la quarantena per sindaco e consiglieri. Amaro Natale al Comune di Arezzo ArezzoNotizie Natale in quarantena per buona parte del consiglio comunale Il contatto con un positivo è di lunedì, la notifica è del 24. Presente alla seduta era anche il sindaco, ora negli Usa e da cui non arrivano conferme di essere tra i quarantenati ...

Natale in quarantena Natale in quarantena per sindaco di Arezzo e molti consiglieri per la posotività emersa per un dipendente comunale. Il contatto sarebbe avvenuto lunedi 20 ...

Lo hanno detto il presidente della Regione Eugenio Giani, ildella Città Metropolitana ... I decessi sono quattro 21 Dicembre 2021 Articoli recenti Cronaca- Vendeva alcolici a minorenni, ...Una rappresentanza degli agenti, con ilMatteo Biffoni e l'assessore Flora Leoni , questa ...Benedetti 5 mila coloratissime mascherine chirurgiche offerte dalla ditta C&S Italy srl die ...Il contatto con un positivo è di lunedì, la notifica è del 24. Presente alla seduta era anche il sindaco, ora negli Usa e da cui non arrivano conferme di essere tra i quarantenati ...Natale in quarantena per sindaco di Arezzo e molti consiglieri per la posotività emersa per un dipendente comunale. Il contatto sarebbe avvenuto lunedi 20 ...