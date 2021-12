Anziano muore nel rogo di casa sua | sgomberato stabile a Salice

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anziano muore

L'incendio in un condominio di Sacile. Le fiamme uscivano con violenza dalle finestre dell'appartamento, che era interamente avvolto. Un brutto incendio avvenuto ieri sera, intorno alle 23 del 24 ...Nell'abitazione, per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Pordenone e dei carabinieri di Sacile, era divampato un incendio, che non ha lasciato scampo all'. All'...Una coppia, marito e moglie, rispettivamente di 78 e 73 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Faedis (Udine). (ANSA) ...Un uomo di 81 anni è morto nell'incendio della propria abitazione divampato la notte della Vigilia a Sacile (Pordenone), al sesto piano di uno stabile che è stato completamente fatto evacuare. Sul pos ...