Alberto Angela torna con Stanotte a... Napoli, lo speciale di Natale stasera su Rai1 (Di sabato 25 dicembre 2021) stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda Stanotte a... Napoli, lo speciale di Natale condotto da Alberto Angela: le anticipazioni. Alberto Angela torna stasera su Rai1 in prima serata con lo speciale di Natale Stanotte a... Napoli. Continua dunque la serie dedicata alle bellezze d'Italia, sulla scia del successo delle serate, andate in onda negli anni scorsi, sul Museo Egizio, Firenze, Venezia, Vaticano e Pompei. Alberto Angela e la sua troupe si muovono nei vicoli della città alla scoperta di Castel dell'Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 dicembre 2021)sualle 21:25 va in ondaa..., lodicondotto da: le anticipazioni.suin prima serata con lodia.... Continua dunque la serie dedicata alle bellezze d'Italia, sulla scia del successo delle serate, andate in onda negli anni scorsi, sul Museo Egizio, Firenze, Venezia, Vaticano e Pompei.e la sua troupe si muovono nei vicoli della città alla scoperta di Castel dell'Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, ...

Advertising

Corriere : Alberto Angela: rapito in Niger e la moglie riservata con cui sta da 28 anni, 9 cose che ... - Agenzia_Ansa : Luci su Napoli e sulla cultura il 25 dicembre: Rai1 e Alberto Angela con 'Stanotte a Napoli' propongono una novità… - Gina76280162 : @alessiomagno1 Stasera su RAI 1 non perdere Alberto Angela con un programma su Napoli - sempreamelia : Emozionatissima perché fra due ore Alberto Angela ci porta in giro per Napoli - ntesento : @j_pepperwood_ eh lo so purtroppo a breve impazzisco e decido di guardare Alberto Angela tra l'altro bellissimo omaggio al tuo nome -