Ultime Notizie Roma del 24-12-2021 ore 20:10 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale buonasera buona vigilia di Natale da la redazione da parte di Francesco Vitale in studio i dati sull’incidenza delle reti rappresentano un segnale forte di incremento nella circolazione del virus l’ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro presentando i dati del monitoraggio settimanale della cabina di Regia la crescita netta dei casi si è registrato in tutte le regioni ma più marcata nel nord-est in particolare Lombardia e Val d’Aosta sono segnalata in alto altre 18 regioni rischio moderato con Calabria Marche Puglia e Sicilia e Trento che potrebbero passare il rischio alto bacino dose Booster estesa ai 16-17 anni e 12 anni fragili richiamo dopo 4 mesi con le dosi potranno essere somministrate a partire dal 27 dicembre AIFA secondo quanto si apprende si pronuncerà su tutti gli adolescenti Tra 12 15 anni ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)dailynews radiogiornale buonasera buona vigilia di Natale da la redazione da parte di Francesco Vitale in studio i dati sull’incidenza delle reti rappresentano un segnale forte di incremento nella circolazione del virus l’ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro presentando i dati del monitoraggio settimanale della cabina di Regia la crescita netta dei casi si è registrato in tutte le regioni ma più marcata nel nord-est in particolare Lombardia e Val d’Aosta sono segnalata in alto altre 18 regioni rischio moderato con Calabria Marche Puglia e Sicilia e Trento che potrebbero passare il rischio alto bacino dose Booster estesa ai 16-17 anni e 12 anni fragili richiamo dopo 4 mesi con le dosi potranno essere somministrate a partire dal 27 dicembre AIFA secondo quanto si apprende si pronuncerà su tutti gli adolescenti Tra 12 15 anni ...

