Ultime Notizie Roma del 24-12-2021 ore 09:10 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale buona vigilia di Natale dalla redazione giorno da Giulia non Ferrigno spaziali informazione ancora l’emergenza covid in apertura il bilancio di ieri un record 44595 nuovi casi in Italia il numero più alto Mai registrato dall’inizio della 168 i morti il tasso di positività in crescita al 4,9% intanto la durata del Green passo e si riduce da 9 mesi a 6 le autorità sanitarie sono al lavoro per 10 Parea 4 la dose Booster del vaccino governo ha deciso alle 9 strette mascherina obbligatoria anche all’aperto è aperta e P2 in alcuni ambiti a fare il punto è stato il ministro della Salute speranza Ieri durante la conferenza a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri ha varato le nuove misure con il decreto Natale vediamo allora insieme alcune delle regole oltre al Green pass valido tre mesi ha l’obbligo delle mascherine all’aperto anche ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)dailynews radiogiornale buona vigilia di Natale dalla redazione giorno da Giulia non Ferrigno spaziali informazione ancora l’emergenza covid in apertura il bilancio di ieri un record 44595 nuovi casi in Italia il numero più alto Mai registrato dall’inizio della 168 i morti il tasso di positività in crescita al 4,9% intanto la durata del Green passo e si riduce da 9 mesi a 6 le autorità sanitarie sono al lavoro per 10 Parea 4 la dose Booster del vaccino governo ha deciso alle 9 strette mascherina obbligatoria anche all’aperto è aperta e P2 in alcuni ambiti a fare il punto è stato il ministro della Salute speranza Ieri durante la conferenza a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri ha varato le nuove misure con il decreto Natale vediamo allora insieme alcune delle regole oltre al Green pass valido tre mesi ha l’obbligo delle mascherine all’aperto anche ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.595 i casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando è esplosa la p… - Agenzia_Ansa : Nuovo record assoluto di contagi da Covid nel Regno Unito dall'inizio della pandemia: sono stati registrati quasi 1… - sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie:?oggi in Italia 44.595 positivi, è record da inizio #pandemia. I decessi sono 168… - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: #Meteo, gli ultimi aggiornamenti dei modelli mostrano dove pioverà nel giorno di #Natale. ??? Qui le ultime previsioni met… - RedazioneLaNews : #Milano Mascherina obbligatoria all'aperto e Ffp2, cosa cambia a Milano e in Lombardia -