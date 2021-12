Sci, i convocati dell'Italia per Lienz e Bormio (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Coppa del mondo di sci alpino ripartirà dopo Natale con due importanti tappe. Le ragazze saranno impegnate in Austria a Lienz per un gigante martedì 28 e uno slalom mercoledì 29, gli uomini invece ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Coppa del mondo di sci alpino ripartirà dopo Natale con due importanti tappe. Le ragazze saranno impegnate in Austria aper un gigante martedì 28 e uno slalom mercoledì 29, gli uomini invece ...

Advertising

sportface2016 : #Sci I convocati italiani per la tappa di #Bormio, spettacolo sulla Stelvio con una discesa e due Super-G - OA_Sport : #Sci alpino, i convocati dell’Italia per Bormio: Dominik #Paris capofila sulla “sua” Stelvio - _Sport_Calcio_ : Quindici azzurri per il #TourdeSki. ?? Selezionati dal dt Alfred Stauder i fondisti che parteciperanno alla competiz… - _Sport_Calcio_ : RT @Coninews: Quindici azzurri per il #TourdeSki. ?? Selezionati dal dt Alfred Stauder i fondisti che parteciperanno alla competizione a ta… - infoitsport : Sci alpino, i convocati dell'Italia per lo slalom di Campiglio: Alex Vinatzer guida la truppa azzurra -