Santa Marinella, soccorso Covid "acrobatico" : evacuato in barella dal balcone (Di venerdì 24 dicembre 2021) Santa Marinella – Una vigilia di Natale particolarmente impegnativa si sta prospettando per i Vigili del fuoco del litorale. Mentre gli uomini della Bonifazi erano impegnati a risolvere la fuga di gas in San Liborio, i Vvf del distaccamento di Cerveteri, alle 9 e 30, si sono recati in Santa Severa per un delicatissimo intervento di soccorso a persona. A richiedere l'intervento dei Vvf, in via Vittorio Veneto 79 è stato il personale sanitario del 118, che si è trovato ad aver bisogno dei vigili del fuoco per poter far raggiungere dai sanitari la persona in difficoltà. Il richiedente è un signore di mezza età con il Covid conclamato. Avendo trovato difficoltà a fare uscire l'uomo dalla porta di casa, il responsabile delle operazioni di soccorso ha ritenuto giusto mettere l'uomo sulla ...

