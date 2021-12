Sampdoria | Ferrero ai domiciliari | ecco cosa gli sarà permesso fare

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Massimoè stato scarcerato da San Vittore e continuerà la detenzione ai: l’ex presidente dellaresta interdetto Il tribunale del Riesame di Catanzaro ha discusso la commutazione della misura cautelare disposta nei confronti di Massimoe ha acconsentito alla modifica della detenzione in carcere agli arresti. L’ex presidente della, arrestato lo scorso 6 dicembre e condotto al carcere di San Vittore, ove ha dimorato fino a ieri, è tornato a Roma in treno, senza scorta. La misura degli arrestinon modifica la sua condizione di detenuto.non potrà avere contatti con l’esterno della sua abitazione, nemmeno telefonici o telematici, se non con i suoi avvocati. Le uniche visite ...

Advertising

CB_Ignoranza : Due settimane fa D’Aversa era stato praticamente esonerato, ma mentre stava prendendo il nuovo allenatore, Ferrero… - sportmediaset : +++ Sampdoria: scarcerato Massimo #Ferrero +++ #SportMediaset #UltimOra - CalcioNews24 : I dettagli #Ferrero - CalcioPillole : ??Qui #Sampdoria, oggi l'assemblea dei soci. ??Iniziano i passi per la cessione del club post #Ferrero - serenel14278447 : L’INCHIESTA Ferrero scarcerato, l’ex presidente della Sampdoria va ai domiciliari di Redazione Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ferrero

Massimoè stato scarcerato da San Vittore e continuerà la detenzione ai domiciliari: l'ex presidente dellaresta interdetto Il tribunale del Riesame di Catanzaro ha discusso la commutazione ...Commenta per primo Le novità in casapotrebbero non limitarsi al solo CdA, ma rischiano di coinvolgere anche la dirigenza. A ...è stata intentata nessuna causa nei suoi confronti da, e ...Il tecnico della Sampdoria, dopo la sconfitta contro la Lazio del 5 dicembre, era di fatto giunto al termine della sua avventura. Con Ferrero che si era recato a Milano per mettere sotto contratto ...Le parole con le quali i legali dell'ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero hanno commentato il permesso di uscita dal carcere ...