Roma. Ragazzi ammassati in discoteca senza mascherina e un locale che non rispettava le regole anti-Covid: chiusi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Covid avanza nonostante le precauzioni suggerite dal buonsenso e quelle imposte dal Governo, ma nel frattempo c’è chi continua a non rispettare le regole. Per questo continuano i controlli della Polizia di Stato per il rispetto della normativa antiCovid: ieri sono state controllate 7 attività commerciali in centro e di queste ne sono state chiuse due dagli agenti del I Distretto Trevi, insieme alla Divisione P.A.S. della Questura, al Reparto Prevenzione Crimine e alla Polizia locale Roma Capitale, che hanno verificato il rispetto delle prescrizioni previste in tema di Green Pass, controllando numerosi esercizi pubblici e i relativi avventori. Posta sotto sequestro una discoteca: Ragazzi senza mascherina In ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilavanza nonostante le precauzioni suggerite dal buonsenso e quelle imposte dal Governo, ma nel frattempo c’è chi continua a non rispettare le. Per questo continuano i controlli della Polizia di Stato per il rispetto della normativa: ieri sono state controllate 7 attività commerciali in centro e di queste ne sono state chiuse due dagli agenti del I Distretto Trevi, insieme alla Divisione P.A.S. della Questura, al Reparto Prevenzione Crimine e alla PoliziaCapitale, che hanno verificato il rispetto delle prescrizioni previste in tema di Green Pass, controllando numerosi esercizi pubblici e i relativi avventori. Posta sotto sequestro unaIn ...

